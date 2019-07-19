В четверг, 18 июля, в селе Ковшеватая Киевской области произошел пожар. Отмечается, что на улице Садовой вспыхнул частный жилой дом. Пожар унес с собой жизнь владельца дома, 37-летнего мужчины. Помимо погибшего в доме никого не было, передает "Информатор".

По прибытию на место, спасатели установили, что в горящем здании находится мужчина 1982 года рождения, который и оказался владельцем дома. Пожар локализовали в 22:09 и полностью ликвидировали его в 22:25.

В результате происшествия повреждены стены жилого дома на площади 15 квадратных метров и перекрытия на площади 12 квадратных метров. Также уничтожена кровля дома на площади 20 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Запорожье сгорела маршрутка, а также в Киеве подожгли пассажирский автобус.