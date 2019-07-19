Под Киевом заживо сгорел мужчина [ Редактировать ]
В четверг, 18 июля, в селе Ковшеватая Киевской области произошел пожар. Отмечается, что на улице Садовой вспыхнул частный жилой дом. Пожар унес с собой жизнь владельца дома, 37-летнего мужчины. Помимо погибшего в доме никого не было, передает "Информатор".
По прибытию на место, спасатели установили, что в горящем здании находится мужчина 1982 года рождения, который и оказался владельцем дома. Пожар локализовали в 22:09 и полностью ликвидировали его в 22:25.
В результате происшествия повреждены стены жилого дома на площади 15 квадратных метров и перекрытия на площади 12 квадратных метров. Также уничтожена кровля дома на площади 20 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Запорожье сгорела маршрутка, а также в Киеве подожгли пассажирский автобус.
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