В Варшаве образовалась очередь на участке для голосования (фото) [ Редактировать ]
Посол Украины в Польше Андрей Дещица опубликовал фото с избирательного участка в Варшаве, на которых видно, как люди стоят в очереди в ожидании голосования.
В Польше украинцы начали голосовать на досрочных выборах в Верховную Раду, до открытия участка сформировалась очередь. Об этом сообщает "Европейская правда".
Розпочалося голосування на закордонній виборчій дільниці #900069 у Варшаві pic.twitter.com/RD1xxeisqO— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 21 июля 2019 г.
Перед открытием участка присутствующие исполнили гимн Украины, на здании посольства также размещен баннер с призывом освободить Олега Сенцова. Украинцы в Польше могут проголосовать на четырех избирательных участках, кроме Варшавы они образованы в Гданьске, Кракове и Люблине.
Напомним, в Украине 8 избирательных участков не могут начать работу.
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