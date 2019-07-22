22 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.

На данном этапе в борьбу вступает обладатель четверого места УПЛ - "Мариуполь". Кроме того, борьбу за выход в групповой этап может продолжить "Заря", если добудут положительный результат в поединке с черногорской "Будучностью".

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Из-за низкого рейтинга "азовцы" попали в число несеянных команд, луганчане же получили статус сеянных.

В результате, "Мариуполь" сыграет с победителем пары "АЗ Алкмаар" (Нидерланды) - "Хеккен" (Швеция), а "Заря" (при выше указанных условиях) - ЦСКА (Болгария) / "Осиек" (Хорватия).

Все пары третьего квалификационного раунда:

Путь чемпионов

Группа 1

Группа 2

Основной путь

Первые матчи этой стадии запланированы на 8-е августа, ответные пройдут 15-го числа.

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