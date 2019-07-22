Небувала спека вдарила по Східному узбережжю та середньому заходу США. Напередодні у Вашингтоні позначки термометрів сягнули рекордних майже 37 градусів Цельсія.

Жертвами високих температур стали щонайменше шестеро людей у Мериленді, Аризоні та Арканзасі. У Нью-Йорку оголосили надзвичайну ситуацію. Через надмірне навантаження електромережа у мегаполісі частково вийшла з ладу. Без енергопостачання залишилися 50 тисяч мешканців.

Щоправда сьогодні синоптики прогнозують полегшення - холодний атмосферний фронт має принести зливи та зниження температури.