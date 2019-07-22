Цены на газ снизят еще на 7,5% [ Редактировать ]
В августе НАК "Нафтогаз Украины" снизит цену природного газа для населения и других потребителей на 452 грн или на 7,5%. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Обновленная цена газа будет для тех компаний, которые покупают газ у "Нафтогаза" на условиях предоплаты и не имеют долгов перед ней.
"Цена тысячи кубометров газа для промышленности в августе составит 5568 гривен за тысячу кубометров (с НДС). В июле газ для промышленности стоил 6020 гривен за тысячу кубометров", - сообщает "Нафтогаз".
Кроме того, цены на газ для населения также будут падать в следующие месяцы.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал восемь важных указов касательно Национальной гвардии Украины и государственной пограничной службы Украины.
А четверг, 6 июня, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтениизаконопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента. За документ проголосовали 279 парламентариев. Всего к закону было подано 748 правок ко второму чтению.
А также было опубликовано содержание законопроекта.
Раньше сообщалось о том, что Рада увеличит штраф за отказ везти льготников. А также замглавы АП рассказал подробности работы команды Зеленского.
по теме
Цены на газ: сколько будут платить в разных регионах (карта)
Учитывая снижение НАК "Нафтогаз Украины" цены на газ для населения с июля, разница конечной стоимости голубого топлива по регионам составляет 623 грн за тыс. куб. м.
Доведені до відчаю: на Київщині жителі села Димері вимагають знизити тарифи за житлово-комунальні послуги
Люди доведені до відчаю - вони неспроможні не тільки оплачувати комуналку, а навіть погасити вже існуючі борги. Тож, переконані, уже з початком нового опалювального сезону змушені будуть замерзати в холодних будинках
Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цену на газ для населения еще на 650 гривень
Кабинет министров обязал "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения в июле еще на 650 гривень за тысячу кубических метров
Мир в країні, зниження тарифів та підвищення пенсій: співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко обговорив проблеми з жителями Олександрії
Щоб поспілкуватися з місцевими жителями, з робочим візитом в Олександрію прибув лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко
За підтримки "Опозиційної платформи - За життя" в Одесі провели Форум миру
Представників різних професій, віку та соціальних статусів з'їхалися до міста з усієї області аби обговорити питання важливі не лише для Одещини, а для країни в цілому