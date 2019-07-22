В августе НАК "Нафтогаз Украины" снизит цену природного газа для населения и других потребителей на 452 грн или на 7,5%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обновленная цена газа будет для тех компаний, которые покупают газ у "Нафтогаза" на условиях предоплаты и не имеют долгов перед ней.

"Цена тысячи кубометров газа для промышленности в августе составит 5568 гривен за тысячу кубометров (с НДС). В июле газ для промышленности стоил 6020 гривен за тысячу кубометров", - сообщает "Нафтогаз".

Кроме того, цены на газ для населения также будут падать в следующие месяцы.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал восемь важных указов касательно Национальной гвардии Украины и государственной пограничной службы Украины.

А четверг, 6 июня, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтениизаконопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента. За документ проголосовали 279 парламентариев. Всего к закону было подано 748 правок ко второму чтению.

А также было опубликовано содержание законопроекта.

Раньше сообщалось о том, что Рада увеличит штраф за отказ везти льготников. А также замглавы АП рассказал подробности работы команды Зеленского.