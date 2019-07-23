Убийство в Славутиче: стартовал суд над главным обвиняемым [ Редактировать ]
В воскресенье, 21 июля, в Славутиче Киевской области случилось жуткое происшествие. Известно, что группа злоумышленников напали на мужчину и зарезали его. Юрий Булат скончался от полученных травм на месте инцидента.
На данный момент стартовал суд над главным обвиняемым в этом деле Евгением Стахановым. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".
Известно, что обвиняемый отказался от адвоката и ждет государственного. Таким образом затягивает заседание.
По словам знакомых Юрия, его убил именно Евгений Стаханов, а Дмитрий Рыбак и Армен Хачатрян держали мужчину за руки. Это известные в Славутиче уголовные дельцы. По слухам, распространяют наркотики и занимаются рэкетом.
Напомним, в Славутиче (Киевская область) случилось смертельное происшествие. А также под Херсоном женщина изрезала любовницу мужа
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