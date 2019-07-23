Как быстро уснуть: эффективные советы [ Редактировать ]
У многих людей возникают проблемы с засыпанием. Вечером, когда следует уснуть и дать отдохнуть организму, иногда почему-то в голове появляются тысяча мыслей. В ряде случаев это связано с перевозбуждением нервной системы. Эксперты составили полезные рекомендации, которые помогут быстро уснуть.
Первым советом является хорошо налаженный режим дня, нужно соблюдать расписание и ложиться примерно в одно и тоже время. В этом случае вырабатывается привычка и человеку будет легче расслабиться. Вечерний прием пищи должен проводиться за несколько часов до отхода ко сну.
Третьей рекомендацией является необходимость принять теплый душ или ванну с успокаивающими маслами. Смотреть телевизор или сидеть за компьютером перед сном не следует, намного полезнее почитать книгу. В комнате надо создать уютную атмосферу, располагающую к отдыху. Неяркий свет и удобная одежда создадут ощущение комфорта. Перед сном нужно выпить чашку некрепкого травяного чая.
Рекомендуется заранее составлять список дел на завтра, так как это освободит мозг от лишних мыслей. Лежать нужно в удобной позе, при этом дыхание должно быть равномерным. Нужно сделать медленный вдох, затем семь секунд не дышать. Выдыхать следует медленно, через рот. Такую практику используют йоги в ходе медитации, отмечают специалисты.
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