США ввели нові правила депортації [ Редактировать ]
Нові правила прискореної депортації мігрантів запровадили Сполучені Штати. Досі швидко видворити можна було лише тих, хто пробув у країні менше двох тижнів і кого затримали поблизу кордону.
Відтепер, якщо особа без американського громадянства не зможе довести, що вона безперервно перебувала у США довше двох років, її можуть вислати з країни негайно, без суду.
Тобто процес, який раніше міг тривати роками, тепер потребуватиме кількох днів. Новація зачепить сотні тисяч мігрантів. Правозахисники заявили: оскаржуватимуть його у суді.
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