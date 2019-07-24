Нові правила прискореної депортації мігрантів запровадили Сполучені Штати. Досі швидко видворити можна було лише тих, хто пробув у країні менше двох тижнів і кого затримали поблизу кордону.

Відтепер, якщо особа без американського громадянства не зможе довести, що вона безперервно перебувала у США довше двох років, її можуть вислати з країни негайно, без суду.

Тобто процес, який раніше міг тривати роками, тепер потребуватиме кількох днів. Новація зачепить сотні тисяч мігрантів. Правозахисники заявили: оскаржуватимуть його у суді.