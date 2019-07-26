В Херсонской области в городе Скадовск 26-28 июля в городе стартует XVII Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры".

Главное событие фестиваля - вокальный конкурс, на который в этом году зарегистрировались более 600 конкурсантов, и это - рекордное количество. В программе принимают участие дети в возрасте от 6 до 16 лет. В 17-м сезоне "Черноморских Игр" за призовые места будут бороться 46 исполнителей и вокальных групп, которые прошли в полуфинал по результатам двух отборочных туров.

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Гостями "Черноморских Игр" станут ведущие украинские исполнители, среди которых будут и известные выпускники фестиваля: NK | Настя Каменских (Гран-при "Черноморских Игр - 2004"), "Время и Стекло"(Надя Дорофеева - первая премия "Черноморских Игр - 2004 "), TheHardkiss (Юлия Санина - лауреат "Черноморских Игр - 1999"), Элина Иващенко (Гран-при "Черноморских Игр - 2018"), MONATIK, MOZGI, Александр Пономарев, ALYOSHA, Антитела, TARABAROVA, Наталья Гордиенко, МЯТА, Виталий Козловский, Оля Цибульская, MÉLOVIN,Michelle Andrade, NIKITA LOMAKIN, Злата Огневич.

Раньше сообщалось о том, что TAYANNA впервые дала сольный концерт .