В четверг, 25 июля, СБУ задержала российский танкер NEYMA. Капитан танкера Ильи Дробязко рассказал о задержании, сообщает "Интерфакс".

Экипаж судна прилетел в Москву из Кишенева.

"Перед заходом в порт все формальности были соблюдены - мы оформили разовый переход. В этот же день мы пришвартовались у судоремонтного завода в порту Измаил, а на утро пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные мероприятия", - рассказал Дробязко.

Капитан судна утверждает, что экипаж не планировал конфликтовать с украинскими силовиками, хотя и считает, что они не имели права подниматься на борт без представителя консульства РФ.

Он также заверил, что представители украинской прокуратуры разъяснили права и обязанности членам экипажа с учетом украинского законодательства при этом каких-либо конфликтов не возникало, россиянам разрешили связаться с родными.

Дробязко отметил, что команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и не имеет никакого отношения к событиям в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Капитан заявил, что не намерен давать показания украинскому суду, поскольку не является свидетелем по Керченскому делу, а также считает, что не нарушал ни украинских, ни российских законов.

Позже стало известно, что экипаж судна отправился из Москвы в Краснодар.

Напомним, что в четверг, 25 июля, СБУ задержала российский танкер. Группой военных прокуроров, пограничников и следователей СБУ на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записи радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов.