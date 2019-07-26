Замість скотобійні - на ферму. У Чернівцях мати з донькою рятують коней, від яких відмовилися господарі. Покалічених тварин відгодовують, лікують і навіть виховують. Їхнє нове життя - бачили і наші журналісти.

"Мамин красавчик, мамине золотце. Ти обіймаєшся теж, да?"

З обіймами і поцілунками Регіна Родигіна зустрічає свого улюбленця. Ворона придбала півроку тому.

"У него были следы на шее и они до сих пор пооставались. На камеру не видно, но если прощупывать - заметны бугры. Не знаю, честно, чем его били", - говорить Регіна Родигіна, власниця коней.

Зараз Ворон живе у власному стійлі. А від побоїв не залишилося і сліду. Рятувати коней Галина Родигіна - мама Регіни - почала 15 років тому. Свого першого жеребця, пригадує, додому привела пішки за 80 кілометрів.

"Він мене і покусав, і потаскав, і на цепурі я за ним їхала. Боже, що я тільки не з'їла з тим конем. Але я його не кидала. І він мені другом був", - говорить Галина Родигіна, власниця коней.

У кожного коня своє стійло і навіть ділянка на пасовиську. Та перш ніж тварина вийде "у світ", на неї чекають водні процедури.

"Мы делаем так, практически, каждый день. Моем всегда сразу копыта".

Зараз у Родигіних восьмеро дорослих коней та три поні.

"Чесно признатися - це колосальний труд - що біля них працювати, що їх прокормити. В нас зараз на території знаходиться 11 коней і ми з мамою вже зараз маємо заготовлювати сіно", - говорить Регіна Родигіна, власниця коней.

Пораються з худобою Родигіни удвох. А допомагають їм волонтери

"Було велике прибирання, коли ми зібрали 15 волонтерів наших, з Чернівців - щоб покосити їм траву, прибрати, побілити в конюшнях. Все, що є в людей, вони можуть туди принести, а за це покататися і поспілкуватися", - говорить Анжела Косован, волонтерка.

Коні так звикли до людей, що навіть позують на камеру.

"Дай ногу, не фиркай. А, ну цю. Канєшно".

Окрім коней у господарстві є також осел, більше десятка кіз, собаки, шиншили, павичі і кури різних порід. Господині говорять: мріють побудувати для тварин спільну ферму.

"От як люди мріють - щоб побудувати будинок, посадити дерево. Так і ми з мамою. Не плануємо собі зробити фасад хати. Ми плануємо зробити конюшню"

Найближчим часом на фермі з'явиться ще один кінь. Господарі продають його, бо вже не мають сил доглядати за худобою. Для нового вихованця благодійниці вже підготували стійло.