Иногда в жизни наступает "черная полоса". Но стоит помнить, что рано или поздно она заканчивается. Астрологи назвали четыре знака зодиака, у представителей которых скоро и вовсе начнется счастливое время, пишет belnovosti.

Телец

Тельцы очень редко соглашаются на компромиссы, не любят чужие советы и споры. Их непростой характер вечно усугубляет положение в личной жизни.

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Чтобы черная полоса как можно быстрее отступила, представителям этого знака необходимо скорректировать свое поведение, отпустить обиды, а звезды будут этому всячески помогать.

Рак

Самая важная ценность для рожденных под этим созвездием - семья. На первом плане у них стабильность, они всячески стараются избегать рискованных ситуаций. Представители водной стихии со скептицизмом относятся к людям и из-за этого страдают.

Вам стоит научиться доверять окружающим и изменить свое восприятие мира для скорейшего устранения накопившихся проблем. Только начните, а звезды вам помогут!

Дева

Яркие черты представителей этого знака - ум и расчетливость. Девы дальновидны и прагматичны, любят все планировать. Им трудно поверить в любовь с первого взгляда и впустить в жизнь легкость.

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Астрологи прогнозируют благополучное расположение звезд и планет. Девы определенно могут рассчитывать на белую полосу.

Лев

Представители этого знака питают любовь к себе и одновременно стараются для всех быть хорошими. Представители знака забывают, что всем не угодишь, и загоняют себя в полосу неудач.

Львам стоит подумать о себе, а с близкими постараться найти компромисс.

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