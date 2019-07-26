Транзит газа: Россия предложила Украине контракт [ Редактировать ]
Россия предложила Украине на год продлить действующий контракт на транзит газа. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, пишет ТАСС.
"Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будет избрано новое правительство и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", - сказал Новак, отвечая на вопрос о возможном продлении действующего контракта на транзит.
Министр добавил, что возможные корректировки это предмет переговоров коммерческих компаний.
В то же время, в "Нафтогазе" сообщают, что пока не получали предложений от "Газпрома" по краткосрочному контракту на транзит.
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