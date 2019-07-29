Украинская певица Вера Брежнева для выступления на фестивале "Жара" в Баку выбрала оригинальный костюм. Та, артистка вышла на сцену в прозрачном комбинезоне с блестками. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instsgram.

Чтобы скрыть интимные места, Брежнева надела под комбинезон бежевый боди.

Не все пользователи сети оценили откровенность звезды. Некоторые отметили, что ее образ пошлый и предложили " в следующий раз вообще голой выйти".

Напомним, известная украинская певица Вера Брежнева опубликовала видео в Instagram, которым удивила подписчиков. А также артистка опубликовала эффектное фото в блестящем боди.