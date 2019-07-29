Вера Брежнева вышла на сцену в прозрачном комбинезоне и ошарашила поклонников (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Вера Брежнева для выступления на фестивале "Жара" в Баку выбрала оригинальный костюм. Та, артистка вышла на сцену в прозрачном комбинезоне с блестками. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instsgram.
Чтобы скрыть интимные места, Брежнева надела под комбинезон бежевый боди.
Не все пользователи сети оценили откровенность звезды. Некоторые отметили, что ее образ пошлый и предложили " в следующий раз вообще голой выйти".
Напомним, известная украинская певица Вера Брежнева опубликовала видео в Instagram, которым удивила подписчиков. А также артистка опубликовала эффектное фото в блестящем боди.
по теме
Жена Игоря Крутого шокировала фигурой в купальнике (фото)
53-летняя жена Игоря Крутого Ольга шокировала подписчиков фигурой в купальнике
Светлана Лобода похвасталась формами в бикини (фото)
Украинская артистка Светлана Лобода показала новые фото на своей странице в Instagram
Оля Полякова показала пикантное фото в купальнике с откровенным вырезом
Украинская певица Оля Полякова показала пикантное фото в "сториз" своей странице в Instagram
"Всем бы такие бока": Регина Тодоренко похвасталась фигурой в бикини
Популярная телеведущая Регина Тодоренко спустя 2 недели отправилась на отдых
Лобода показала грудь на стадионе (фото)
Известная украинская певица Светлана Лобода поделилась новым снимком на своей странице в Instagram