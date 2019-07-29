Украина закачивает максимальные объемы газа в хранилища, чтобы подготовиться к худшему сценарию с транзитом. Об этом сказал представитель президента в Кабмине Андрей Герус, пишет "РБК-Украина".

"Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится", - считает он.

По словам Геруса, Украина готовится, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса проходить зиму без транзита.

"Есть интерес европейских компаний по своп-сделках, то есть они сейчас закачивают газ в украинские газохранилища, условно его продают и через год выкупают обратно. Частные трейдеры также закачивают газ в ПГХ для того, чтобы его продавать зимой", - отметил он.

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Герус напомнил, что Газпром был готов возобновить переговоры после выборов, когда будет новое правительство. "Я думаю, что сейчас оно уже очевидно понятно, поэтому в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по вопросу транзита и закупок газа, потому что у нас есть решение Стокгольмского арбитража, согласно которому 5 млрд кубометров газа должно быть закуплено по цене хаба без всяких плюсов", - отметил Герус.

Ранее Гройсман назвал стоимость газа на зиму.