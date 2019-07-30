Сын знаменитой украинской артистки Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан, Архип Глушко растрогал поклонников родителей новым снимком с возлюбленной. Так, на фото совсем еще юная пара позирует для мамы.

Известно, что единственный наследник артистов закончил обучение в США и вернулся в Москву, где Архип познакомился с 23-летней Марией Слугиной. Молодой человек всерьез увлекся моделью, которая старше него на шесть лет.

Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева вышла на сцену в прозрачном комбинезоне и ошарашила поклонников.