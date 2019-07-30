Новый премьер-министр Украины: как выбирают кандидатуру [ Редактировать ]
Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что назначение кандидатуры нового премьер-министра не будет исключительным решением президента.
"Возможно, я знаю больше кандидатов. Но какое решение примет президент, я не знаю. В нашей команде все решения принимает президент. Он проводит собеседования, он встречается со многими людьми. В том числе с кандидатурами на соответствующие министерства, на соответствующие центральные органы государственной власти", - сказал Богдан.
Глава Офиса президента добавил, что кандидатуру премьер-министра вносит парламентская коалиция.
"Если будет создана коалиция фракций, то это одна система координат. Тогда должно быть коалиционное соглашение, прописаны инициаторы решений… Если это будет монофракция - это другой вопрос. Но в любом случае человек должен встречаться с депутатским корпусом, обсудить идеи, которые у него в голове", - сказал Богдан.
Раньше сообщалось о том, что Богдан предложил разрешить русский язык на Донбассе . А также президент подписал новый указ
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