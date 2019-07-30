В ночь на 30 июля, в Пакистане на жилые дома упал военный самолет. Самолет врезался прямо в один из жилых домов поселка, после этого начался пожар сразу в нескольких зданиях. Самолет совершал учебный полет, в момент падения он якобы разворачивался над расположенным неподалеку аэропортом. Об этом сообщает Reuters.

В результате катастрофы погибли пять членов экипажа и 13 жителей поселка. Также несколько человек получили ранения.

"Я проснулся от того, что услышал, как самолет пролетает над моим домом - в тот момент он еще находился в воздухе, но уже пылал. Звук был ужасный. Затем самолет упал прямо на дом, где проживала семья", - отметил один из жителей поселка.

Премьер-министр Пакистана Имар Хан выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

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