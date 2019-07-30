Найден голый труп популярного блогера: подозреваемый задержан [ Редактировать ]
В субботу, 27 июля, в Москве, в одной из квартир нашли обнаженное тело блогера Екатерины К., которая была дерматологом. Подозреваемый задержан. Об этом сообщила представитель столичного управления СКР Юлия Иванова, пишут российские СМИ.
По словам Ивановой, в убийстве девушки подозревается ранее судимый мужчина 1986 года рождения, в ближайшее время он будет доставлен к следователям для допроса и прочих следственных действий.
Ранее мы писали о том, как в Херсоне полуголый ребенок сидел на краю крыши.
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