Поветкин сразится с Фьюри в андеркарте боя Ломаченко [ Редактировать ]
Фото: twitter.com/MatchroomBoxing/
Россиянин Александр Поветкин (34-2, 24 КО) проведет первый после 11-месячного перерыва поединок. Его соперником станет британец Хьюи Фьюри (23-2, 13 КО). Об этом сообщает Matchroom Boxing.
Боксеры встретятся в андеркарте объединительного боя Ломаченко - Кэмпбелл, который состоится на 31 августа на арене О2 в Лондоне.
"Русский витязь", являющийся олимпийским чемпионом 2004 года и бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA, в последнем бою проиграл нокаутом Энтони Джошуа. Его оппонент, в свою очередь, в 2019 году провел два поединка, завершив оба досрочно. Жертвами британца стали канадец Крис Норрад, а также представитель Нигерии Сэмюэл Питер.
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