В Николаеве закрыли пляжи из-за опасности: купаться запрещено [ Редактировать ]
Городские власти Николаева запретили купаться на пляжах города из-за загрязнения воды. Об этом сообщила пресс-служба местного городского совета.
"На пляжах Николаева купаться запрещено - высокий уровень бактериального и химического загрязнения. Главное управление Госпотребслужбы в Николаевской области ежемесячно проводит анализ речной воды в местах массового отдыха. Начиная с 11 июня и до сих пор результаты лабораторных исследований не соответствуют требованиям к речной воде", - говорится в сообщении.
В районе пляжей "Стрелка", "Чайка", "Прибой" бактериальное загрязнение воды в 14 раз превышает показатели, в микрорайоне Намыв - почти в 5 раз. Беспокойство специалистов вызывает то, что николаевцы, несмотря на запрет, все равно купаются.
По словам заместителя директора ГУ Николаевский областной лабораторный центр Минздрава Украины Александра Игнатенкова, Николаев ниже по течению, а следовательно, грязь, которая идет со всей Украины, спускается в город.
"Однако это больше касается химического загрязнения. Но лактозоположительная кишечная палочка и вообще бактериальные загрязнения - это уже местная проблема, следствие несанкционированных сбросов. Были случаи, когда показатели загрязнения превышали норму в 250 раз ", - отметил он.
Первый заместитель городского главы Владимир Крыленко поручил создать рабочую группу с целью обследования инженерных сетей на предмет несанкционированных врезок хозяйственно-бытовой канализации.
Кроме того, проинформировали, что департаменту ЖКХ поручено к следующему сезону разработать и внести в правила благоустройства зон отдыха николаевцев обязательные требования по лабораторному контролю речной воды, обеспечению урнами для сбора мусора, своевременной уборке территории, установлении фонтанчиков с питьевой водой, общественных туалетов и т.д..
Ранее мы писали о том, что в Одессе в районе 16-й станции Фонтана на пляж с огромного обрыва упал автомобиль.
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