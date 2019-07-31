В Минске договорились о начале разминирования территорий на Донбассе [ Редактировать ]
В среду, 31 июля, в ходе заседания в Минске Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook.
Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской.
"Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня", - сообщила Олифер.
Также она подчеркнула, что к началу ремонта моста должен быть убран блокпост и символы квазигруппировок незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
"До начала ремонта на мосту должно быть убрано блокпост и символы квазиугруповань НЗФ ОРЛО, последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным", - сообщила пресс-секретарь.
Помимо этого, ТКГ констатировала, что в целом объявленный 21 июля режим тишины на Донбассе сохраняется и за этот период не было жертв среди мирных жителей.
"Вместе с тем не выполняются договоренности о предоставлении безопасного доступа СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО", - добавила она.
Раньше сообщалось о том, что названа вероятная дата возвращения украинских моряков.
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