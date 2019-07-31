В столице Беларуси Минске во вторник началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает Министерстве иностранных дел Беларуси в Twitter.

"В Минске начали работу рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины", - говорится в сообщении.

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Также известно, что на сегодня запланировано заседание Трехсторонней контактной группы. Предыдущая встреча состоялась 17 июля.

Раньше сообщалось о том, что названа вероятная дата возвращения украинских моряков.