В Чернобыле введут водные туристические маршруты [ Редактировать ]
В Чернобыльской зоне отчуждения появятся водные туристические маршруты. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Маршруты по рекам Припять и Уж были разработаны во исполнение Указа президента Украины №512 от 10 июля 2019 года "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".
"Развитие новых форм посещения Зоны отчуждения были инициированы туристическими операторами в связи с ростом количества посетителей за прошедшие 5 лет почти в 10 раз. Кроме того, водные маршруты дают возможность увидеть другую сторону Зоны отчуждения - ее природу", - говорится в сообщении.
Все маршруты проверены дозиметристами и являются безопасными для посетителей. Все поездки должны осуществляться с соблюдением требований Закона Украины "О правовой режим территории, подвергшейся радиоактивной загрязненности вследствие Чернобыльской катастрофы" и "Правил радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения".
Ранее мы писали о том, что Зеленский дал ЕС и НАТО разрешение на проведения в Чернобыле учений.
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