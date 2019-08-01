Сухой шампунь - одно из самых популярных средств для быстрого очищения волос и придания им опрятного вида. Однако, есть целый ряд опасностей, которое несет за собой это "чудо-средство".

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1. Закупориваются поры

Благодаря своей абсорбирующей способности и мелкочастичной формуле, он отлично проникает в поры кожи головы и может поселиться там надолго.

2. Появляется перхоть

Если вы склонны к этой проблеме, то велик шанс, что после использования сухого шампуня, ваша голова превратится в поле для перхоти.

3. Появляется неприятный зуд

В зависимости от чувствительности кожи головы, после сухого шампуня может появляться неприятный зуд, который, возможно, не убрать с помощью единоразового мытья волос.

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