Сухой шампунь: топ-3 опасности [ Редактировать ]
Сухой шампунь - одно из самых популярных средств для быстрого очищения волос и придания им опрятного вида. Однако, есть целый ряд опасностей, которое несет за собой это "чудо-средство".
1. Закупориваются поры
Благодаря своей абсорбирующей способности и мелкочастичной формуле, он отлично проникает в поры кожи головы и может поселиться там надолго.
2. Появляется перхоть
Если вы склонны к этой проблеме, то велик шанс, что после использования сухого шампуня, ваша голова превратится в поле для перхоти.
3. Появляется неприятный зуд
В зависимости от чувствительности кожи головы, после сухого шампуня может появляться неприятный зуд, который, возможно, не убрать с помощью единоразового мытья волос.
Ранее мы писали о том, кому опасно есть голубику.
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