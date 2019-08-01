"Не стыдно перед отцом?": дочь Игоря Крутого шокировала пышным бюстом (фото) [ Редактировать ]
Дочь популярного композитора и продюсера Игоря Крутого регулярно радует поклонников новыми фото. Так и на этот раз звездная дочь Виктория поделилась с поклонниками откровенным фото, где позирует на побережье вместе с матерью.
Так, на фото Виктория с мамой Ольгой позируют в белоснежных платьях. Дочь композитора выбрала откровенное платье, которое собрало множество комментариев, как и лестных, так и негативных.
Одни писали: "Вот это бюст!", "Очень красивая", а другие же резко отреагировали на фото: "И не стыдно перед отцом?", "В маму пошла, грудь - силикон".
Ранее мы писали о том, что Белла Хадид переборщила с фотошопом и разозлила фанатов.
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