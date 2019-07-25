53-летняя жена Игоря Крутого Ольга шокировала подписчиков фигурой в купальнике. Так, в Instagram супруга известного композитора опубликовала снимок из круиза в турецком Бодруме.

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На фото она запечатлена на яхте в закрытом купальнике розового цвета с надписью Supergirls supersmoke - "Супердевушки суперкурят".

"Отлично выглядите. Удачи вашей замечательной семье во всем!", "Какая красивая!", - писали подписчики под фото.

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