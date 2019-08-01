Купатися заборонено. Річки Миколаєва непридатні для відпочинку. Це висновки обласного управління Держспоживслужби. Результати аналізів води знайно перевищують норму, проте людей це не лякає. Більше розкаже Марина Михайловська.

Літня спека на Миколаївщині б'є рекорди. На термометрі плюс 29. Найпопулярніші місця відпочинку - пляжі. Хтось засмагає у тіні. А хтось рятується від пекельного сонця у воді.

"Я купаюсь, чтобы поплавать. Для здровья - растянуть позвоночник. Получить удовольствие", - говорить Олександр, житель Миколаєва.

Втім прозора вода не означає безпечна. В місцевому Лабораторному центрі напередодні оприлюднили показники якості води в річках, які протікають у Миколаєві, Південному Бузі та Інгулі. Хімічне забруднення явище традиційне та неминуче. Миколаїв розташований найнижче за течією, тож увесь бруд із ланів або підприємств стікає сюди. Найбільше занепокоєння викликає бактеріальне забруднення. Показник лактопозитивної кишкової палички у чотири рази вищий за норму. І причина не лише у високій температурі. Проблем додають самі городяни.

"У зв'язку з потеплінням вода не встигає самоочиститися. Не виключено і наші несанкціоновані попуски і аварійні скиди. Аварійних скидів наче не було. Але самоврізки каналізаційної мережі в лівньовки, скид несанкціонований в річку також призводить до забруднення", - говорить Олександр Ігнатенков, заступник директора ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України".

Великі показники забруднення фахівці реєструють протягом всього літа. Та от тільки жителі на рекомендації щодо утримання від купання не зважають. Пані Валентина на пляжі ледь не щодня впродовж всього літа. До водних процедур привчає і онуків. І жодних заборон не боїться.

"20 лет я купаюсь в этой реке. И в то время, когда говорили про холеру, и ходили здесь дежурили. За 20 лет ни я, ни мои внуки, которые четверо выросли на этой реке, ничем не болели. Так что я не знаю, какие тут палочки", - говорить Валентина Гусаренко, жителька Миколаєва.

Та небезпека для здоров'я все-таки є. Навіть якщо воду не ковтати.

"Хто як сприйме. Починаючи від алергічних захворювань шкіри - закінчуючи кишковими розладами. Це може бути харчова токсикоінфекція, якщо потрапило в харчі, можуть бути гастрит, гастроентероколіти. Будь-які інфекційні розлади кишково-шлункового тракту", - говорить Олександр Ігнатенков, заступник директора ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України".

Тим часом місцева влада разом з відповідними службами, як і щороку, обговорюють шляхи вирішення проблеми. І купатися в річках миколаївцям в цьому сезоні не радять.