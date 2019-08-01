У Харкові вперше за 40 років почали робити капітальні ремонти в обласних медзакладах. Зараз робота кипить у дорослій і дитячій інфекційних лікарнях. Що вже встигли - бачили наші корспонденти.

Харківська обласна дитяча інфекційна лікарня. Напередодні сюди перевели матусь з дітьми. Нещодавно тут завершили ремонт. Завезли нові меблі і облаштували маніпуляційну кімнату. Замінили покрівлю та встановили сучасні вікна. Загальна вартість робіт - близько 40 мільйонів гривень. Фінансують ремонтні роботи Харківська обласна адміністрація та Європейський банк реконструкції та розвитку.

"Эти боксы будут нести достаточно большую нагрузку по госпитализации больных как корью, ветрянкой, особо опасными инфекциями, гриппом, лихорадки неясного генеза. Больных очень много и они должны пребывать в боксах, а первый этаж - это спецбоксы с выходом на улицу, с усиленной изоляцией", - говорить Дмитро Кухар, головний лікар Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні.

Кипить робота і в лікарні для дорослих. Діагностичне відділення вже за кілька місяців повністю оновлять. Ремонту тут не було 30 років.

"Палаты конечно были у нас, здание же старое, поэтому палаты были в таком скажем не очень хорошем состоянии. Был грибок на стенах, мокрели полы, было именно для больных не очень уютно скажем так", - говорить Галина Анісомова, сестра-господарка діагностичного відділення Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні.

За словами головного лікаря Віктора Нартова, проведення ремонту у лікарні добивалися кілька років. На листи до чиновників отримували єдину відповідь грошей немає.

"Ми писали і в адміністрацію раніше, але не було коштів. І в Раду писали, керівнцтво нашої області звернуло на нас увагу, на медицину, це приорітетний напрямок і Юлія Олександрівна ці питання керує. Тому у нас все це відбувається", - говорить Віктор Нартов, головний лікар Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Вже у жовтні тут планують завершити ремонт. Будівельники мають здати 18 боксів. У кімнатах усе оновлено від підлоги і до санвузла. У діагностичному відділенні інфекційної лікарні після ремонту вже працює ренгенкабінет. Тут за рахунок обласного бюджету замінили обладнання.

"Учитывая сейчас развитие компютерной техники - то это была практически бесполезная техника в этом плане. Сейчас мы получили новый аппарат Калипса. Это идет современный аппарат", - говорить Любов Стародубцева, завідувачка рентгено-діагностичного кабінету.

Капітальні ремонти та оновлення медичного обладнання провели коштом обласної адміністрації.

"Будемо продовжувати роботи, фінансування буде з різних джерел і місцевих, я маю на увазі обласні, і звичайно міжнародних організацій, звичайно будемо дивтися по ступені необхідності виконанння цих робіт і плануємо так щоб ми поступово відновили ці лікарні. Дійсно роботи дуже багато, як я сказала по 30-40 років не було комплексного і таких великих об'ємів робіт, але ми будемо робити все для того, щоб рухатися для того, щоб повністю на 100 відсотків виконати будівель і ремонтні роботи і завершити ці об'єкти", - говорить Юлія Світлична, голова Харківської обласної державної адміністрації.

На черзі на капітальний ремонт - у Харківській області вже близько сімдесяти лікарень.