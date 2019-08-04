Биткоин: курс криптовалюты резко подскочил [ Редактировать ]
В воскресенье, 4 августа, курс самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), резко подскочил.
Теперь за монету предлагают $10 718.
Также изменилась цена других криптовалют:
Ethereum $218,811;
Litecoin $91,7;
Bitcoin Cash $333,22;
Также ранее мы писали о том, что курс доллара на межбанке дорожает.
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