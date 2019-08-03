Сотрудники Ливерпульского университета (Великобритания) провели исследование, в котором выяснилось, что чрезмерное употребление соли вредит здоровью в целом, а также повышает вероятность инсультов и инфарктов.

Суточная норма потребления пищевой соли для взрослого человека - не более шести граммов, однако многие люди не придерживаются этого правила и съедают восемь и более граммов соли в день.

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На самом деле потребление соли довольно сложно контролировать, так как она содержится в обработанных продуктах и полуфабрикатах, составляющих основу питания современных людей. Ученые говорят, что, учитывая явное влияние соли на частоту инфарктов и инсультов, людям необходимо уделять более пристальное внимание контролю ее употребления.

Дефицит соли, как следует отметить, тоже вредит здоровью, так что не стоит слишком сильно ограничивать себя в соленом.

"Соблюдение баланса в употреблении соли - непростая задача, но вам нужно следить за количеством съедаемого соленого, если вы не хотите умереть в относительно молодом возрасте от сердечного приступа или инсульта. Системам здравоохранения разных стран нужно выработать новые более строгие правила, регулирующие допустимый объем съедаемой соли", - заключают специалисты в вопросах здорового питания.

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