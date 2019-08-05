Украинцы массово лишились света: что произошло [ Редактировать ]
В понедельник, 5 августа, без света остались 83 населенных пункта в четырех областях, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что в Донецкой области без света - 37 населенных пунктов, в Запорожской - 21, Луганской - 21 и в Днепропетровской - 4.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Также сообщается, что в Лисичанске Луганской области из-за осложнения погодных условий произошло обесточивание двух насосных станций, в результате чего без водоснабжения осталось около 27 000 абонентов.
Ранее сообщалось, что в Украине без электричества остался 61 населенный пункт в пяти областях.
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