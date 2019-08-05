В Украине без света остались 80 населенных пунктов

В понедельник, 5 августа, без света остались 83 населенных пункта в четырех областях, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что в Донецкой области без света - 37 населенных пунктов, в Запорожской - 21, Луганской - 21 и в Днепропетровской - 4.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Также сообщается, что в Лисичанске Луганской области из-за осложнения погодных условий произошло обесточивание двух насосных станций, в результате чего без водоснабжения осталось около 27 000 абонентов.

Ранее сообщалось, что в Украине без электричества остался 61 населенный пункт в пяти областях.