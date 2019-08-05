Под Киевом пьяный мужчина напал на жену с оружием [ Редактировать ]
В Киевской области в Фастове мужчина в нетрезвом состоянии во время ссоры угрожал своей жене оружием, передает "УНН".
По предварительной информации, в полицию поступило сообщение от женщины, что пьяный муж угрожает ей физической расправой. Правоохранители, прибыв на место происшествия, установили, что между супругами вспыхнула ссора. Тогда, 36-мужчина стал угрожать своей 30-летней жене оружием.
Сообщается, что в ходе проведения неотложного обыска, правоохранители обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья и боеприпасы, которые хранились незаконно.
Также, мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В связи с этим, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Продолжается следствие.
Ранее сообщалось, что школьница погибла на глазах у подруг, а также в Хорватии зверски убили семью из шести человек.
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