Из "озера смерти" снова выловили труп [ Редактировать ]
В Мелитополе Запорожской области из озера Горячка снова доставали труп. Жители сообщили в ГСЧС о том, что на поверхность воды всплыло тело человека.
Труп достали с помощью веревки. Личность умершего пока не установлена, тело отправили на эскпертизу. На вид погибшему около 50 лет.
Всего "озеро смерти" забрало уже 11 жизней.
Ранее сообщалось, что в Житомире нашли окровавленного 18-летнего парня, а также под Киевом пенсионер облил себя бензином и поджег.
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