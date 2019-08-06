В Мелитополе Запорожской области из озера Горячка снова доставали труп. Жители сообщили в ГСЧС о том, что на поверхность воды всплыло тело человека.

Труп достали с помощью веревки. Личность умершего пока не установлена, тело отправили на эскпертизу. На вид погибшему около 50 лет.

Всего "озеро смерти" забрало уже 11 жизней.

Ранее сообщалось, что в Житомире нашли окровавленного 18-летнего парня, а также под Киевом пенсионер облил себя бензином и поджег.