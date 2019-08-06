Зеленский одобрил зеленые номера для электрокаров [ Редактировать ]
Во вторник, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10405, которым предусматриваются зеленые номера для электромобилей. Об этом свидетельствует информация на странице закона на сайте Верховной Рады.
Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.
В частности, документом поручается Министерству внутренних дел, Минэкономразвития, Минрегиону, Министерству здравоохранения, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в течение 6 месяцев после официальной публикации документа ввести номера для электромобилей с зеленым цветом шрифта, а также установить требования к паркоместам для электрокаров. Также законом данным ведомствам поручается вести дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Документ предусматривает и штрафы за нарушения требований к паркоместам для электромобилей. Законом определяются штрафы в размере 340-510 гривен за остановку или стоянку авто на месте для электрокаров или создание препятствий водителям таких авто. Отметим, что инспекторам по парковке предоставляется право в таком случае задержать автомобиль нарушителя, в том числе с помощью эвакуатора.
Ранее сообщалось, кто возглавит фракции о комитеты в Верховной Раде. Также Зеленский назначил нового командующего ООС.
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