Зеленский вернул "зеленый тариф" [ Редактировать ]
Во вторник, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, которым предусматривается порядок расчета "зеленого тарифа" для всех домашних солнечных электростанций независимо от размещения и установленной мощности.
Данный документ должен устранить несогласованности в законе об альтернативных источниках энергии и предоставляет возможность строить солнечные электростанции как на земле, так и на крышах и фасадных конструкциях.
Документ определяет порядок расчета "зеленого" тарифа для всех домашних солнечных электростанций независимо от размещения и установленной мощности.
Ранее сообщалось, кто возглавит фракции о комитеты в Верховной Раде. Также Зеленский назначил нового командующего ООС.
по теме
Тарифы на "комуналку": Зеленский сделал важное заявление
Президент Украины Владимир Зеленский хочет отменить для малообеспеченных граждан после 70 лет уплату
Визит Зеленского в Турцию: появились новые подробности
Лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев примет участие в поездке президента Владимира Зеленского в Турцию
Зеленский встретится с Эрдоганом и Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский поедет с визитом в Турцию
Встреча Зеленского и Трампа: в СМИ назвали дату
Подготовительный процесс уже запущен, и обе администрации заинтересованы во встрече
Зеленский поздравил военных с Днем Воздушных Сил
В воскресенье, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем Воздушных Сил Украины