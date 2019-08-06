Во вторник, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, которым предусматривается порядок расчета "зеленого тарифа" для всех домашних солнечных электростанций независимо от размещения и установленной мощности.

Данный документ должен устранить несогласованности в законе об альтернативных источниках энергии и предоставляет возможность строить солнечные электростанции как на земле, так и на крышах и фасадных конструкциях.

Документ определяет порядок расчета "зеленого" тарифа для всех домашних солнечных электростанций независимо от размещения и установленной мощности.

Ранее сообщалось, кто возглавит фракции о комитеты в Верховной Раде. Также Зеленский назначил нового командующего ООС.