Скандал у дитячому притулку на Закарпатті. В інтернеті з'явилися кадри із побитими дітьми. У насиллі звинувачують вихователів. Більше про зовсім не дитячу історію - наші кореспонденти.

"Богдана Федорівна прийшла, от так взяла скакалку, отак дала по плечах. - Виховательки? Ай, і куди б'ють? - Осюди б'ють", - цей аудіозапис разом із фотографіями днями оприлюднили в мережі волонтери після того, як навідалися в притулок для дітей у селищі Батьово.

Діти нам розказали, проте, як їх б'ють , обзивають є фото і відео, де вони це розказують.

Не фантазують, 20 дітей віком від 8-16 нам розказували різні історії.

8-річний Михайло - вихованець притулку - знайшов себе на одній зі світлин. Розповідає: цей синець йому поставила медсестра. Після того, як разом із ще 3-ма вихованцями спробував утекти з інтернату додому.

Михайло, вихованець Обласного дитячого притулку у Батьові.

"Це його шрам. - Це ти так? - Ще ся даже і встало", - показує шрам.

Такі насильницькі методи виховання тут застосовують не вперше, - кажуть діти.

"Ну, короче, я пішов лиш у палату перенести, а Богдана Федорівна як увиділа, то взяла віник, то пішла та вдарила сюди по ногах", - розповідає Василь, вихованець Обласного дитячого притулку в Батьові.

Притулок працює вже 19 років. Щороку через заклад проходить близько 400 неповнолітніх. Директор божиться - нічого про насилля в закладі не знає. Запевняє - синці не справа рук вихователів.

"Це діти, 4 чоловік, які в нас самовільно залишили притулок. Перебували в розшуку і прийшли із синцями. Викладачі в мене, чесно кажучи, працюють від самого початку, ніколи не помічала за ними агресії. Може бути, не може бути - я на даний момент вам не можу сказати. Діти в нас бувають різні", - стверджує Марта Шелемба, в.о. директора Обласного дитячого притулку в Батьові.

Та історія Михайла не поодинока. На жорстокість у притулку скаржаться й інші вихованці. Кажуть, за погану поведінку часто отримують стусани та принизливі покарання.

"Ми хочемо піти на груші, на сливи на яблука, вони нам не дозволяють. Ми раз пішли, то нас били по ногах скакалкою. Мене колись заставляли туалети мити, зубної щіткою, бо то в них тут такі правила - мити туалети зубною щіткою. А потім тим діти чистять зуби", - розповідають Вікторія, Данієла та Карина, вихованки Обласного дитячого притулку в Батьові.

Вихователька та медсестра, на яких вказали діти, говорити з нами відмовилися:

"Ми коментарів не надаємо (закриває двері). І відмовляюсь він коментарів, я маю право не давати ніяких коментарів".

То ж самі подряпалися, чи події в притулку - кримінал? Тепер це встановлюють правоохоронці.

"Перевіряються викладені у заяві доводи, після чого їм буде надана правова оцінка. Попередня правова кваліфікація, а в даному кримінальному проваджені за ч.1, сч.367 ККУ, - це мова йде про службову недбалість", - повідомила Марина Безега, речниця Закарпатської прокуратури.

Якщо провину вихователів доведуть, їм загрожуватиме до 3 років обмеження волі.