Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Очки

Очки предвещают перемены, причиной которых станут доселе неизвестные вам люди. Остерегайтесь злоупотребления вашим доверием.

Песок

Обозначает мгновения человеческой жизни. Песчинки - это человеческие жизни в масштабе вечности.

Песочные часы

Вы так или иначе будете втянуты в общественную жизнь и примете активное участие в митингах и народных праздниках. Вы бессмысленно тратите время, а оно, между тем, утекает, как песок сквозь пальцы.

Круг

Образ замкнутого порядка, предопределенности, доминирования порядка над стихийностью. Круг - это нечто замкнутое. Движение круга напоминает колесо с его вечным вращением без направления, не прогрессивное хождение по кругу.

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