Во вторник, 6 августа, в Харьковской области на трассе Харьков-Мерефа-Павлоград произошло ДТП. Известно, что грузовик насмерть переехал пожилого велосипедиста, передает "УНН".

По предварительной информации, автомобиль Renault Premium с полуприцепом под управлением 29-летнего водителя двигался со стороны Первомайского в сторону пгт Краснопавловка. В районе села Беляевка грузовик совершил наезд 69-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде в попутном направлении по левой полосе движения, он пытался повернуть направо.

В результате столкновения велосипедист погиб на месте происшествия. Предварительно, велосипедист был в состоянии алкогольного опьянения.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Фото: Нацполиция

Ранее сообщалось, что под Запорожьем пьяный полицейский на авто сбил женщину, а также под Киевом произошло смертельное ДТП.