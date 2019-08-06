В понедельник, 5 августа, в городе Каменка-Днепровская Запорожской области произошло ДТП. Известно, что нетрезвый полицейский за рулем автомобиля Daewoo наехал на женщину-пешехода, передают местные СМИ.

По информации Государственного бюро расследований, потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.

Сейчас решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении и об избрании ему меры пресечения.

В случае доказательства вины милиционеру грозит ограничение свободы до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что в Днепре произошло тройное ДТП, а также под Львовом столкнулись два мотоциклиста.