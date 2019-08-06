Под Запорожьем пьяный полицейский на авто сбил женщину [ Редактировать ]
В понедельник, 5 августа, в городе Каменка-Днепровская Запорожской области произошло ДТП. Известно, что нетрезвый полицейский за рулем автомобиля Daewoo наехал на женщину-пешехода, передают местные СМИ.
По информации Государственного бюро расследований, потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.
Сейчас решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении и об избрании ему меры пресечения.
В случае доказательства вины милиционеру грозит ограничение свободы до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами.
Ранее сообщалось, что в Днепре произошло тройное ДТП, а также под Львовом столкнулись два мотоциклиста.
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