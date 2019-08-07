Не планувати свій маршрут через аеропорт Барселони - радять українцям у вітчизняному МЗС.

Там на 9 серпня - запланований масштабний страйк. Це може призвести до затримки рейсів і великих черг на пунктах контролю. Українцям, які вже придбали квитки до міста - рекомендують ретельно відстежувати інформацію та поради авіакомпанії, що здійснює переліт.

Працівники аеропорту Ель-Прат вже давно вимагають від керівництва підвищення заробітної платні та введення більш гнучкого графіку роботи.