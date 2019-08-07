МЗС радять не планувати свій маршрут через аеропорт Барселони [ Редактировать ]
Не планувати свій маршрут через аеропорт Барселони - радять українцям у вітчизняному МЗС.
Там на 9 серпня - запланований масштабний страйк. Це може призвести до затримки рейсів і великих черг на пунктах контролю. Українцям, які вже придбали квитки до міста - рекомендують ретельно відстежувати інформацію та поради авіакомпанії, що здійснює переліт.
Працівники аеропорту Ель-Прат вже давно вимагають від керівництва підвищення заробітної платні та введення більш гнучкого графіку роботи.
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