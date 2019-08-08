В среду, 7 августа, в Одесской области пропал в открытое море унесло ребенка. В пригороде ведутся поиски подростка. Об этом сообщили Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

В селе Григорьевка Лиманского района в акватории Черного моря пропал 13-летний мальчик. Подросток вместе с отчимом пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа.

В это время их накрыло волной и унесло в Черное море. Мужчину удалось спасти пограничникам, пришедшим на помощь на катере. Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения начали поиски мальчика.

В этих целях также задействован катер ПРК-01 "Морской поисково-спасательной службы".

Ранее сообщалось, что пьяная мать оставила ребенка на подоконнике и уснула, а также под Тернополем воспитатель стрелял по детям.