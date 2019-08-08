Зеленский сделал заявление о легализации казино [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле заявил, что в Украине будут легализованы азартные игры в пятизвездочных отелях.
"Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе. Потому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров", - сказал он.
Зеленский также призвал турецкий бизнес совместно развивать туристический бренд Черного моря.
Ранее сообщалось, что Зеленский встретится со Вселенским патриархом.
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