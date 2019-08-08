Президент Украины Владимир Зеленский на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле заявил, что в Украине будут легализованы азартные игры в пятизвездочных отелях.

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"Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе. Потому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров", - сказал он.

Зеленский также призвал турецкий бизнес совместно развивать туристический бренд Черного моря.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретится со Вселенским патриархом.