Спустя нескольких месяцев шумихи, слухов и общего ожидания, Samsung представила новый флагманский смартфон Galaxy Note 10. Однако это только базовая модель.

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В отличие от предыдущих смартфонов линейки Note, Note 10 поставляется в двух модификациях: базовой 6,3-дюймовой версии и Note 10+ с увеличенным до 6,8 дюймов экраном. Оба смартфона обладают экраном Cinematic Infinity Edge с закругленными краями, поддержкой сертификации HDR10+ и Dynamic AMOLED матрицей.

Разрешение экрана Galaxy Note 10 составляет всего 2280x1080 пикселей (у Note9 было 2960х1440 пикселей), в то время как у Note 10+ это значение повышено до 3040x1440 пикселей.

Что касается камер, базовая Note 10 включает в себя три объектива: "ультраширокий" 16-мегапиксельный объектив, 12-мегапиксельный широкоугольный объектив и 12-мегапиксельный телеобъектив.

Note 10+ обладает тем же набором фотосенсоров, но дополнительно оснащен 4-четвертой камерой DepthVision для определения глубины кадра – с его помощью можно делать полное сканирование 3D объектов в реальном времени.

Samsung заявляет, что эти объективы предлагают такие функции, как живая видеофокусировка (для легкой размытости фона и настройки DoF), Zoom-In Mic (для фокусировки на источнике звука) и автоматический стабилизатор видеосигнала под названием Super Stable.

Что касается процессоров, то Samsung оснастила свои смартфоны процессорами Qualcomm Snapdragon 855 Plus для рынка США и Китая, и 7-нм чип Exynos 9825 для других стран (включая Украину).

Базовый Note 10 включает в себя 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-накопителя, но Note 10+ содержит 12 ГБ оперативной памяти и увеличенное до 512 ГБ внутреннее хранилище с поддержкой карт памяти.

Все версии Note 10 будут работать под управлением Android 9.0 Pie с последующим обновлением до Android 10.0.

Что касается зарядки и емкости аккумулятора, то базовый Note 10 оснащен аккумулятором на 3500 мАч, в то время как у его "старшего кузена" интегрирована более мощный версия емкостью 4300 мАч.

Оба устройства обещают 45-ваттную "супербыструю зарядку", которая, как утверждает производитель, предоставит световой день использования телефона при одной 30-минутной зарядке.

Конечно, Note 10 не был бы Note без стилуса S Pen. Новая модель получила улучшенный аккумулятор с поддержкой работы до 10 часов. Также S Pen умеет определять жесты при помощи встроенного 6-позиционного сенсора для управления смартфоном на расстоянии: можно сделать селфи, управлять звуком и плеером.

В Note 10 и Note 10+ также используется недавно анонсированная технология Samsung PowerShare, позволяющая подзаряжать часы Galaxy Watch, Galaxy Buds или любое другое "устройство с поддержкой беспроводной зарядки Qi".

Стоит отметить, что Note 10 - первое устройство в линейке Samsung, которое поддерживает опции 5G и LTE. Недостатком является то, что версия 5G доступна только в модификации Note 10+ и только для клиентов Verizon.

Еще одним недостатком пользователи отмечают отказ от 3,5-мм разъема для наушников в пользу одного порта USB-C. Для компенсации этого недостатка Samsung поставляет смартфоны с проводными USB-C наушниками, но без переходника.

Продажи смартфона начнутся 23 августа по цене в 31999 гривен за базовую модель Galaxy Note 10 и по 35999 гривен за премиальный Galaxy Note 10+.

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