В столице Италии запретили сушить белье на балконе при условии, если его видно с улицы. Об этом сообщает ANSA.

Городская полиция Рима запретила вывешивать одежду и любые другие предметы из окна или на балконе, если они видны с улиц и скверов.

Внимание полицейских нацелено также на полив горшков или растений, размещенных за пределами домов. Следует избегать капель на территориях, открытых для общественного транспорта. Штраф за несоблюдение этих правил - 100 евро.

Ранее сообщалось, что в Грузии запретили купаться в Черном море.