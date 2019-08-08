В Риме запретили сушить белье на балконе [ Редактировать ]
В столице Италии запретили сушить белье на балконе при условии, если его видно с улицы. Об этом сообщает ANSA.
Городская полиция Рима запретила вывешивать одежду и любые другие предметы из окна или на балконе, если они видны с улиц и скверов.
Внимание полицейских нацелено также на полив горшков или растений, размещенных за пределами домов. Следует избегать капель на территориях, открытых для общественного транспорта. Штраф за несоблюдение этих правил - 100 евро.
Ранее сообщалось, что в Грузии запретили купаться в Черном море.
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