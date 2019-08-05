В Грузии запретили купаться в Черном море [ Редактировать ]
В понедельник, 5 августа, в Грузии на побережье Аджарии зафиксировали 3-4 бальный шторм. Об этом сообщают "Новости-Грузия".
Так, известно, что подняты красные флажки и запрещено купание. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии призвала жителей и гостей Аджарии не входить в море. Купаться можно только тогда, когда красные флажки сменят на белые.
Ранее сообщалось, что в Китае, в ущелье Доби уезда Хэфэн, произошло наводнение.
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