В понедельник, 5 августа, в Грузии на побережье Аджарии зафиксировали 3-4 бальный шторм. Об этом сообщают "Новости-Грузия".

Так, известно, что подняты красные флажки и запрещено купание. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии призвала жителей и гостей Аджарии не входить в море. Купаться можно только тогда, когда красные флажки сменят на белые.

Ранее сообщалось, что в Китае, в ущелье Доби уезда Хэфэн, произошло наводнение.