Известная артистка Анна Седокова часто радует поклонников новыми фото и видео публикациями. В этот раз певица опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в откровенном купальнике.

"Есть такая штука "осознанное потребление", когда ты допустим не ешь все подряд и всегда, а только когда ты по настоящему хочешь есть. Точно так же ты не скупаешь в магазине все подряд , а покупаешь одну вещь, но качественную. А может быть точно так же с чувствами? Может, нам нужно намного меньше, чем мы жадно желаем ? Может, иногда стоит взять паузу и немного проголодаться перед тем, как прыгать из отношения в отношения и в этой паузе ничего нет плохого?", - подписала фото знаменитость.

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Эта публикация мгновенно вызвала бурю комментариев в сети: "Выставила на камеру все прелести, фуу", Я думала что вы пухленькая, а у вас такой классный пресс", "Есть такая штука "штаны", их обычно надевают перед камерой", "Прекрасная, я у ваших ног", "Мощная девушка....крупная. Но толстой ее не назовешь", "Идеальная женщина, которой восхищаться только в удовольствие".

Раньше сообщалось о том, что Седокова засветила ягодицы на отдыхе. А также Анна Седокова шокировала пикантным фото.