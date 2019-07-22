Нацбанк выпустил монету номиналом в 50 гривен (фото) [ Редактировать ]
Национальный банк Украины 22 июля выпустил новую памятную монету, информирует пресс-служба ведомства.
Монета "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины" номиналом 50 гривен продолжила серию "Духовные сокровища Украины".
Она изготовлена из серебра 999 пробы. Масса драгоценного металла в чистоте - 500 г, диаметр - 85 мм, тираж - до 1000 штук. Монета украшена локальной позолотой, содержание золота - не менее 0,006 г.
Раньше сообщалось о том, что Канада выпустила украинскую монету-писанку . А также в Великобритании выпустили монету в честь Стивена Хокинга
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