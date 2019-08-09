На популярном украинском курорте произошла перестрелка [ Редактировать ]
В Запорожской области на территории курортного городка Кирилловка произошла стрельба. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.
Известно, что 9 августа правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из заведений отдыха в Кирилловке слышны звуки выстрелов. Патрульные зафиксировали сору между двумя группами отдыхающих, которая переросла в драку с последующим использованием оружия.
В правоохранительных органах сообщают, что в результате инцидента пострадали три человека. Участники конфликта задержаны, возбуждено уголовное производство.
Раньше сообщалось о том, что в Полтаве мужчина расстрелял охранника кафе. А также в Киеве пьяный мужчина начал стрелять по людям.
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