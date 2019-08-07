В Полтаве мужчина расстрелял охранника кафе [ Редактировать ]
Во вторник, 6 августа, в Полтаве произошла стрельба возле одного из заведений питания. Известно, что полиция начала досудебное расследование по факту покушения на убийство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.
"Возле одного из заведений питания Шевченковского района города, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в охранника, 1979 года рождения", - сообщают правоохранители.
В полиции добавили, что раненого в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы.
По факту покушения на убийство сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полиция проводит комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный мужчина начал стрелять по людям, а также мужчина устроил стрельбу в магазине.
по теме
В Тернополе прогремел взрыв, есть пострадавшие
Работники полиции устанавливают лиц, причастных к взрыву, а также мотивы преступления
Под Киевом мужчина устроил стрельбу в магазине
По предварительной информации, причиной такого поступка стало то, что продавщица не хотела продать алкоголь злоумышленнику
Под Полтавой в ДТП перевернулась маршрутка
В среду, 24 июля, вблизи Диканьки Полтавской области на автодороге "Полтава-Сумы" произошло ДТП
Под Полтавой мужчина зверски убил жену
Известно, что в полицию поступило сообщение о том, что по улице ходит мужчина и рассказывает прохожим об убийстве своей жены
Под Киевом работник ритуальной службы устроил стрельбу
По предварительным данным, во время ссоры между представителями двух ритуальных служб возникла драка при участии двух мужчин