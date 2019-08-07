Во вторник, 6 августа, в Полтаве произошла стрельба возле одного из заведений питания. Известно, что полиция начала досудебное расследование по факту покушения на убийство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

"Возле одного из заведений питания Шевченковского района города, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в охранника, 1979 года рождения", - сообщают правоохранители.

В полиции добавили, что раненого в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы.

По факту покушения на убийство сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полиция проводит комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный мужчина начал стрелять по людям, а также мужчина устроил стрельбу в магазине.